Іспанія

Керманич Реала розповів про плани на найближче майбутнє.

Досвідчений італійський головний тренер Карло Анчелотті за десятиліття своєї професійної діяльності встиг змінити чималу кількість клубів та здобути з ними безліч трофеїв.

Наразі 65-річний фахівець продовжує працювати на чолі мадридського Реала в своїй другій каденції в цьому клубі, однак усе ще спраглий до перемог.

"Я дружу зі своїми гравцями, і я завжди хочу бути з ними на одній хвилі. Вони можуть говорити зі мною про що завгодно. Я завжди кажу їм: "Я хочу побудувати з вами хороші стосунки. Пам'ятайте, я не стою над вами. Але й не нижчий за вас".

Найкращі клуби в моїй кар’єрі? Мілан і Реал Мадрид. Але щодо найкращої команди, то про це важко говорити. Я мав честь керувати фантастичними гравцями та командами.

Я навіть не можу перерахувати всі найкращих гравців, яких я тренував. Моєї найкращої одинадцятки не існує, це неможливо. Це було б неповагою до цих гравців. Подумайте лише про воротарів: я тренував Куртуа, Касільяса, Ноєра, Чеха, Буффона, Перуцці, Ван дер Сара, Сірігу... Які це неймовірні гравці! Як ви хочете вибрати когось одного серед них?

Найскладніша атмосфера в роздягальні? Безумовно, у Неаполі. Нелегко пояснити, чому так. За прізвищами та якостями гравців вона була хорошою. Але з відходом Саррі відбулися зміни в порівнянні з попередньою епохою, я хотів змінити клуб, і це вивело роздягальню з рівноваги. Перший сезон ми провели добре, але другий був важким.

Перш ніж піти на пенсію, я хотів би виграти ще одну Лігу чемпіонів. А потім ще одну. Кожен тренер хоче досягти вершини. Але тренувати Реал Мадрид — це щось особливе, це найкращий клуб у світі, через його історію, його атмосферу, його вболівальників.

Але в мене ще був і Мілан — найкращий клуб для тренування саме гри в футбол. Я мав можливість працювати з обома цими колективами", — заявив італійський фахівець.

Анчелотті провів на чолі Реала 308 матчів