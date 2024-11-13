Іспанія

Представник Барселони прокоментував скандальний епізод.

Каталонська Барселона в рамках тринадцятого туру іспанської Ла Ліги поступилась на виїзді баскському Реалу Сосьєдад (0:1).

Утім, команда Ганса-Дітера Фліка могла й не втратити очки на полі "королівських", якби не рішення арбітрів VAR у моменті з м’ячем Роберта Левандовські, щодо якого й досі немає остаточної думки у футбольній спільноті.

Цей епізод прокоментував спортивний директор Барселони Деку.

"Я не розумію, але якщо ці офсайди дійсно напівавтоматичні, то, вочевидь, не автоматичні. Хтось у підсумку повинен натискати кнопку.

Це як з автомобілем — ми не можемо визначити, чи він автоматичний, чи гібридний лише по одному зовнішньому вигляду. Здається, нам повинні нам щось пояснити з цього приводу.

Чому ці офсайди напівавтоматичні? Я не розумію. Мені досі не очевидно, чи був попереду жовтий бутс, чи чорний.

Ми не хочемо виправдовувати свою поразку лише рішеннями арбітрів. Але є питання: "Що сталось у тому епізоді?" І де там помилка, якщо вона все ж таки має місце?

Якщо ні, нічого не сталось, нехай нам це пояснять, але вони повинні хоч щось пояснити, тому що ми трохи загубились в тому, що таке напівавтоматичні офсайди, чи є на них вплив VAR, і чи дійсно арбітр нічого не може з цим зробити.

Футбол повинен розвиватись, інакше ми загубимось у історії. Якщо це питання роботи напівавтоматики, яка зрештою не приносить користі, то ми маємо повертатись до іншої системи. Ті, хто відповідає за це, повинні нам щось сказати.

Ми говоримо це не тому, що Барса опинилась у невигідному становищі, а для того, щоб покращити ситуацію. Якщо це помилка, ми повинні шукати рішення, пояснити нам, чому це було неправильно і що може статися.

VAR мав би зробити рішення арбітрів зрозумілішими і зробити футбол простішим для нас, навіть для тих, хто дивиться його вдома, щоб вони розуміли його і мали змогу отримати пояснення. Багато чого вже еволюціонувало, і ми отримали, м'яко кажучи, користь від напівавтоматичної системи в кількох ситуаціях поза грою.

Ми не будемо заглиблюватися в це, але вони повинні нам це пояснити. Я це говорю не як спортивний директор Барси, а як футбольний глядач", — заявив португальський функціонер.

Нагадаємо, що проти Реала Сосьєдад через травму не зіграв ключовий нападник Барселони Ламін Ямал.