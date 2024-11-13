Іспанія

Функціонер Барселони висловився про майбутнє уругвайського центрбека.

Контракт центрального захисника каталонської Барселони Рональда Араухо спливає влітку 2026 року, тому існують питання щодо майбутнього гравця на Камп Ноу.

Спортивний директор "блаугранас" Деку відповів на питання щодо можливого продовження угоди з 25-річним уругвайцем.

"Я думаю, що Араухо хоче бути частиною нашого проєкту. Ми працюємо над цим, але важливо, щоб ідеї гравців узгоджувалися з нашими.

Ми знаємо, чого хочемо, але це завжди залежить від гравців", — цитує слова Деку журналіст Фабріціо Романо.

У цьому сезоні Рональд Араухо не зіграв жодного матчу за Барселону через травму.