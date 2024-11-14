Іспанія

Функціонер Барселони прокоментував стан пошуків гравця на позицію форварда.

Спортивний директор каталонської Барселони в останньому інтерв’ю розповів про те, чи шукає клуб нового нападника на зміну досвідченому польському форварду Роберту Левандовські, який перебуває у приголомшливій формі, однак явно не стає молодшим у 36 років.

"У нас була проблема з тер Штегеном, появу якої ми не могли передбачити, але яку ми вирішили, придбавши іншого воротаря. На початку сезону ми знали, що рано чи пізно повернемо Гаві та Френкі де Йонга гри.

Ми так само не очікували того, що сталось з Араухо та Крістенсеном, але вони незабаром одужають. У підсумку, у центрі оборони в нас будуть Крістенсен, Араухо, Ферран та Ерік, а ще чотири гравці займатимуть інші позиції на полі. Я думаю, що у нас досить добре укомплектована команда на всіх позиціях.

Левандовські? Продовження його контракту не є пріоритетом для нас наразі, тому що ми повинні сконцентруватись на цьому сезоні. Звичайно, ми думаємо про майбутнє, але якщо ми більше працюємо над майбутнім, ми забуваємо про сьогодення.

Ми повинні думати про те, що ми повинні зробити зараз, а не про те, що ми повинні зробити в майбутньому, тому що те, що відбувається в цьому сезоні, може вплинути на майбутнє. Робота на майбутнє вже ведеться, вона реалізується.

Я сподіваюся, що Левандовські продовжить грати на тому ж рівні, який він демонструє. Він один з найкращих професіоналів, яких я коли-небудь бачив у своєму житті. Це не випадково, що він там, де він є, і що він забив всі голи, які він забив, і що він на цьому рівні в 36 років.

Я думаю, що сьогодні дуже важко знайти такого нападника, як Роберт. Є один або два на цьому рівні. Можливо, Голанд або хтось інший. Таких футболістів не так уже й багато. Але ми не будемо зациклюватись.

Чи може Барселона придбати Голанда? Спочатку ми повинні знати, чи є Голанда тим, кого ми хочемо в майбутньому в цьому клубі. Зараз ми не знаємо. Сьогодні ми не хочемо ніяких нових "дев'яток" — у нас є Роберт. Ми нічого не плануємо, коли прийде час ухвалювати рішення, а я повинен буду його ухвалити, ми оцінимо варіанти. Але я думаю, що зараз не час говорити про нових гравців.

Дьокереш? Він хороший гравець, тривалий час забивав голи в Португалії, ми знаємо його, як і інших, але він не є одним з наших пріоритетів сьогодні, і ми не шукаємо ніякої "дев'ятки", щоб замінити Роберта, тому що ми хочемо, щоб він продовжував забивати голи. Ми виграли з ним чимало, і він щасливий бути тут. Ми не будемо зараз говорити про жодного гравця", — заявив португальський функціонер.

У цьому сезоні на рахунку Левандовські 19 голів та два гольових паси в 17 матчах.