Іспанія

"Матрацники" зацікавлені в 33-річному футболісті.

З літа 2023 року Нголо Канте виступає в Саудівській Аравії. Водночас півзахисник, як і раніше, показує високий рівень гри, що дає йому змогу бути одним із лідерів збірної Франції.

Як повідомляє портал TodoFichajes, підписати Канте хоче мадридський Атлетіко. "Матрацники" намагалися придбати француза минулого літа, але не вийшло.

У 2025 році мадридці можуть зробити ще одну спробу. Атлетіко потрібно буде домовитися з Аль-Іттіхадом, а також із самим Канте.

У Саудівській Аравії 33-річний француз заробляє 100 мільйонів євро на рік. "Матрацники", ясна річ, не стануть платити стільки. Нголо доведеться піти на істотне зниження окладу, щоб повернутися в європейський футбол.