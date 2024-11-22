Мадридський клуб не сумнівається в трансфері канадця.
Альфонсо Девіс, Getty Images
22 листопада 2024, 00:28
Реал не сумнівається в трансфері Альфонсо Девіса.
AS стверджує, що, незважаючи на заяви агента футболіста про можливе продовження контракту з Баварією, у мадридському клубі не переймаються з цього приводу.
Реал упевнений, що захисник прийме його пропозицію і приєднається до команди влітку 2025 року як вільний агент.
У поточному сезоні Девіс провів на полі 9 матчів у Бундеслізі та відзначився одним асистом.