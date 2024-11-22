Іспанія

Мадридський клуб не сумнівається в трансфері канадця.

Реал не сумнівається в трансфері Альфонсо Девіса.

AS стверджує, що, незважаючи на заяви агента футболіста про можливе продовження контракту з Баварією, у мадридському клубі не переймаються з цього приводу.

Реал упевнений, що захисник прийме його пропозицію і приєднається до команди влітку 2025 року як вільний агент.

У поточному сезоні Девіс провів на полі 9 матчів у Бундеслізі та відзначився одним асистом.