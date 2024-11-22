Іспанія

Команда Пепе Бордаласа перервала 5-матчеву серію без перемог.

Хетафе в рамках 14-го туру іспанської Ла Ліги-2024/25 приймав Вальядолід на Естадіо Колісеум.

Протягом першого тайму зустрічі командам не вдалося порадувати своїх уболівальників голами. Дві результативні дії Аллана Ньйома в другій половині поєдинку допомогли господарям поля досягти успіху у вигляді здобуття трьох очок. Спочатку захисник асистував Альваро Родрігесу, а потім і сам відзначився голом.

У Хетафе тепер 13 очок і 15-та сходинка турнірної таблиці, тоді як Вальядолід із 9-ма заліковими балами йде 19-м.

Хетафе — Вальядолід 2:0

Голи: Родрігес, 70, Ньйом, 73

Хетафе: Сорія — Ньйом (Дуарте, 89), Джене, Альдерете, Ріко — Ка. Перес (Сантьяго, 89), Арамбаррі, Мілья, Сола (Іглесіас, 55) — Їлдирим (Родрігес, 65), Уче

Вальядолід: Гейн — Джума Ба, Х. Санчес (І. Санчес, 74), Озкачар — Кі. Перес, Ануар (Латаса, 66), Юрич (Мартін, 66), Перес, Роза — Моро, Сілла (М. Андре, 85)

Попередження: Джене, Їлдирим, Ньйом — Ануар, Санчес