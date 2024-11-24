Іспанія

Бельгійський воротар пропустив п'ять з семи останніх матчей "вершкових" через травму.

У рамках 14-го туру іспанської Ла Ліги мадридський Реал вирушить у гості до Леганеса.

Тренерський штаб Карло Анчелотті визначився зі стартовим складом на це протистояння, в якому на цей раз раз не знайшлося місця для українського воротаря Андрія Луніна.

25-річний українець залишився на лаві для запасних, тоді як до у ворота зі старту повернувся зірковий бельгієць Тібо Куртуа, який зіграв лише у двох із семи останніх матчах через м'язове пошкодження.

Стартовий склад Реала на матч із Леганесом:

Матч Леганес — Реал Мадрид відбудеться у неділю, 24 листопада, о 19:30 за київським часом.