Іспанія

Аргентинець не хоче йти з Атлетіко.

Головний тренер мадридського Атлетіко Дієго заявив, що збирається залишитися на своїй посаді. Цитує аргентинського фахівця Marca.

"Я дякую Атлетіко за ці 700 матчів. І, як я вже говорив багато років тому, у цього клубу є майбутнє. Так що... Давайте досягати більшого всі разом! Спасибі вам назавжди!

Мене постійно запитують, чи збираюся я залишитися. Так, я збираюся залишитися. І знаєте, чому я залишуся? Тому що у цього клубу є майбутнє, а майбутнє — це всі ми", — сказав Сімеоне.