Аргентинець не хоче йти з Атлетіко.
Сімеоне, getty images
25 листопада 2024, 17:37
Головний тренер мадридського Атлетіко Дієго заявив, що збирається залишитися на своїй посаді. Цитує аргентинського фахівця Marca.
"Я дякую Атлетіко за ці 700 матчів. І, як я вже говорив багато років тому, у цього клубу є майбутнє. Так що... Давайте досягати більшого всі разом! Спасибі вам назавжди!
Мене постійно запитують, чи збираюся я залишитися. Так, я збираюся залишитися. І знаєте, чому я залишуся? Тому що у цього клубу є майбутнє, а майбутнє — це всі ми", — сказав Сімеоне.
Нагадаємо, Дієго Сімеоне став першим тренером в історії Ла Ліги, який провів на чолі однієї команди 700 офіційних матчів. За 700 ігор 54-річного фахівця на посаді головного тренера "матрацників" вони здобули 413 перемог, 156 разів зіграли унічию та зазнали 131 поразку.
Сімеоне очолив мадридську команду в грудні 2011 року. Разом з Атлетіко він виграв два чемпіонати Іспанії, Кубок та Суперкубок країни, дві Ліги Європи та два Суперкубки УЄФА. Також Атлетіко за цей період двічі грав у фіналі Ліги чемпіонів, але обидва рази програвав мадридському Реалу.