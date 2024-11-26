Іспанія

Іспанець продовжить виступати за каталонців.

Барселона майже домовилася з Педрі про новий контракт.

Як повідомляє Mundo Deportivo, "блауграна" і півзахисник домоглися суттєвого прогресу в переговорах і налаштовані оптимістично.

Чинна угода закінчується у 2026 році. Очікується, що нова буде розрахована швидше до 2030-го або 2031-го, ніж до 2029-го.

Підкреслюється, що Барселона постарається відобразити в зарплаті високий статус футболіста.

У цьому сезоні Педрі провів 14 матчів у Ла Лізі та забив 3 голи.