Іспанія

Півзахисник Реалу Едуардо Камавінга потрапив у лазарет.

Напередодні Реал на виїзді протистояв Ліверпулю в рамках 5-го туру основного етапу Ліги чемпіонів. Гра завершилась впевненою перемогою англійців з рахунком 2:0.

Ліверпуль — Реал Мадрид 2:0 Відео гола та огляд матчу Ліги чемпіонів

Окрім поразки, Реал отримав ще одного травмованого гравця. Едуардо Камавінга на 56-й хвилині впав на газон та попросив заміну.

Як повідомляє MARCA, у француза розрив біцепса стегна. Таким чином, гравець вилетів щонайменше на три тижні.

Камавінга приєднався у лазареті до Давіда Алаби, Дані Карвахаля, Едера Мілітао, Родіго, Вінісіуса та Орельєна Чуамені.