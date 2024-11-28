Півзахисник Реалу Едуардо Камавінга потрапив у лазарет.
Едуардо Камавінга, getty images
28 листопада 2024, 16:10
Напередодні Реал на виїзді протистояв Ліверпулю в рамках 5-го туру основного етапу Ліги чемпіонів. Гра завершилась впевненою перемогою англійців з рахунком 2:0.
Ліверпуль — Реал Мадрид 2:0 Відео гола та огляд матчу Ліги чемпіонів
Окрім поразки, Реал отримав ще одного травмованого гравця. Едуардо Камавінга на 56-й хвилині впав на газон та попросив заміну.
Як повідомляє MARCA, у француза розрив біцепса стегна. Таким чином, гравець вилетів щонайменше на три тижні.
Камавінга приєднався у лазареті до Давіда Алаби, Дані Карвахаля, Едера Мілітао, Родіго, Вінісіуса та Орельєна Чуамені.