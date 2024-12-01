Іспанія

Аргентинець відзначив гру своєї команди.

Головний тренер мадридського Атлетіко Дієго Сімеоне висловився про безпрограшну серію своєї команди з шести матчів поспіль. Цитує аргентинського фахівця AS.

"В обороні у нас все добре з колективної точки зору. У нас також є позиція, яка дає нам варіанти атаки, швидкість, гра зсередини, контратака та інші моменти. Ліга дуже довга, і ми дивимося на матч Кубка, який буде важким, як і всі одиночні матчі, і збереже терпіння та цілеспрямованість, які є у хлопців зараз.

Нам потрібно зберігати спокій та продовжувати працювати. Коли місяць тому ситуація була не настільки сприятливою, ми знали, що нам потрібен час. Тепер потрібно продовжувати цю серію перемог, не відхиляючись від своєї гри", — сказав Сімеоне.