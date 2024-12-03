Іспанія

На нагороду претендували ще четверо виконавців "вершкових".

Вболівальники мадридського Реала визнали атакувального півзахисника Джуда Беллінгема найкращим гравцем клубу за підсумками листопада.

У боротьбі за нагороду 21-річний англієць обійшов Вінісіуса Жуніора, Антоніо Рюдігера, Федеріко Вальверде й Тібо Куртуа.

Протягом місяця, що минув, Беллінгем узяв участь у двох матчах "вершкових" у Лізі чемпіонів, не відзначившись результативними діями, та двох матчах Ла Ліги, в яких записав на свій рахунок два голи та один асист.

Зазначимо, що завтра, 4 грудня, мадридський Реал гостюватиме в Атлетіка в 19-му турі Ла Ліги. Матч стартує о 22:00.