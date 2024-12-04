Іспанія

Команда Анчелотті повертається до Мадрида без залікових балів.

Атлетік у рамках 19-го туру іспанської Ла Ліги-2024/25 приймав мадридський Реал на Естадіо Сан Мамес.

Гості могли вийти вперед у першому таймі протистояння, але гол Мбаппе було скасовано через офсайд. По перерві Беренгер відкрив рахунок у зустрічі. Пізніше Мбаппе міг відновити паритет, але Агірресабала впорався з його ударом із пенальті. Ближче до завершення матчу команди обмінялися голами Беллінгема та Гурусети. Врятуватися від мінімальної поразки "вершковим" так і не вдалося.

Атлетік — Реал Мадрид 2:1

Голи: Беренгер, 53, Гурусета, 80 — Беллінгем, 78

Мбаппе на 68-й хвилині не реалізував пенальті (сейв Агірресабали)

Атлетік: Агірресабала — Горосабель, Вівіан, Альварес, Бойро (Берчіче, 84) — Прадос Діас (Галаррета, 63), Хаурегісар — І. Вільямс, Сансет, Н. Вільямс — Беренгер (Гурусета, 63)

Реал Мадрид: Куртуа — Васкес (Ендрік, 88), Асенсіо, Рюдігер, Гарсія (Менді, 71) — Вальверде, Чуамені (Модрич, 71), Себальйос (Б. Діас, 58), Беллінгем — Родріго (Гюлер, 88), Мбаппе

Попередження: Агірресабала, Галаррета, Гурусета — Чуамені, Васкес, Беллінгем