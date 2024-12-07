Іспанія

Англієць набрав кондиції.

Півзахисник мадридського Реала Джуд Беллінгем продовжив власну гольову серію.

Англієць відкрив рахунок на 36-й хвилині матчу проти Жирони, який триває зараз. 21-річному футболістові вдалося відзначитися вже в п'ятому поєдинку Ла Ліги поспіль.

Раніше він по разу вражав ворота Атлетіка Більбао, Хетафе, Леганеса й Осасуни.

Цікаво, що до старту цієї серії в активі хавбека "вершкових" не було жодного гола в нинішньому розіграші чемпіонату Іспанії.

На Football.ua доступна текстова онлайн-трансляція матчу Жирона — Реал.