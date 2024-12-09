Керманич Реала висловився про невелику кількість ігрового часу молодого нападника.
Ендрік, Getty Images
09 грудня 2024, 20:20
Головний тренер мадридського Реала Карло Анчелотті відповів на питання щодо невеликого ігрового часу юного нападника своєї команди Ендріка.
"Чому Едрік не грає? Я завжди вибираю найкращий склад, мені байдуже, 18 років гравцю чи 40. Іноді я думаю, що Ендрік потрібен команді, іноді — ні", — цитує слова Анчелотті журналіст Фабріціо Романо.
За інформацією джерела, талановитий бразилець не залишить Реал Мадрид у зимове трансферне вікно.
У поточному сезоні 18-річний Ендрік провів за "вершкових" 149 хвилин у 14 матчах, в яких він забив два голи та віддав один асист.