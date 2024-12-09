Іспанія

Керманич Реала висловився про невелику кількість ігрового часу молодого нападника.

Головний тренер мадридського Реала Карло Анчелотті відповів на питання щодо невеликого ігрового часу юного нападника своєї команди Ендріка.

"Чому Едрік не грає? Я завжди вибираю найкращий склад, мені байдуже, 18 років гравцю чи 40. Іноді я думаю, що Ендрік потрібен команді, іноді — ні", — цитує слова Анчелотті журналіст Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, талановитий бразилець не залишить Реал Мадрид у зимове трансферне вікно.

У поточному сезоні 18-річний Ендрік провів за "вершкових" 149 хвилин у 14 матчах, в яких він забив два голи та віддав один асист.