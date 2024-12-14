Іспанія

Брати можуть возз'єднатися в Мадриді.

Півзахисник Сандерленда Джоб Беллінгем зацікавив мадридський Реал та дортмундську Боруссію. Про це повідомляє TBR Football.

За інформацією джерела, ці клуби давно спостерігають за розвитком Беллінгема-молодшого. Німців та іспанців надихає прогрес Джоба за останній рік і вони серйозно розглядають можливість запрошення англійця до своїх лав наступного літа.

Чинний контракт гравця з клубом розрахований до 30 червня 2028 року. Трансфермаркт оцінює його у 12 млн. євро.

Цього сезону Джоб Беллінгем відіграв за Сандерленд 17 матчів, забив два голи та віддав дві результативні передачі.