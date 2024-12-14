Іспанія

Легенда клубу може піти з посади керманича "кажанів".

Керівництво іспанської Валенсії розглядає варіант із відставкою головного тренера команди Рубена Барахи через невтішні результати. Про це повідомляє Marca.

За інформацією джерела, у керівництві клубу вагаються між варіантами з негайним звільненням фахівця і з продовженням кредиту довіри ще на два матчі Ла Ліги, в яких Валенсія зустрінеться з конкурентами в боротьбі за виживання — Еспаньйолом (13 очок у 15 матчах, 18-те місце) на виїзді та Алавесом (15 очок у 16 матчах, 16-те місце) на Местальї.

Повідомляється, що підсумкове рішення залежить від власника клубу Пітера Ліма, якому потрібно брати до уваги, зокрема, компенсацію тренеру за дострокове розірвання контракту, яка становить приблизно 5 млн. євро.

Наразі Валенсія йде на останньому місці в іспанській Ла Лізі, набравши 10 пунктів після 15 зіграних матчів.