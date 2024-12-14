Іспанія

Аргентинець спробує допомогти "біло-фіолетовим" втриматися в Ла Лізі.

Реал Вальядолід на своєму офіційному сайті оголосив про призначення Дієго Кокки на посаду головного тренера.

Контракт із 52-річним аргентинцем розраховано до кінця червня 2025 року. У разі досягнення неназваної мети угоду буде автоматично продовжено.

Кокка не мав робочого місця з червня 2023 року, відколи залишив збірну Мексики після семи матчів.

Найбільш успішним для Дієго був період в Атласі. Спеціаліст допоміг клубу з Гвадалахари виграти мексиканські Апертуру-2021 та Клаусуру-2022.

Із Вальядолідом до 1 грудня 2024-го працював 41-річний уругваєць Пауло Пеццолано.

Після 17-ти зіграних поєдинків "біло-фіолетові" йдуть на передостанній, 19-й сходинці турнірної таблиці Ла Ліги, маючи 12 очок.