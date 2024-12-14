Іспанія

Захисник Барселони пропустив 5 місяців через травму стегна.

Рональд Араухо готується до своєї першої гри в цьому сезоні — проти Леганеса.

"План полягає в тому, що завтра він проведе свої перші хвилини. Не можу сказати, чи вийде він у старті, але якийсь час він відіграє.

Думаю, це для нього наступний крок. Він до нього готовий", — заявив головний тренер Барселони Ганс-Дітер Флік.

Нагадаємо, що Араухо вибув у липні внаслідок травми стегна і згодом переніс операцію.