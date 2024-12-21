Каталонський клуб здобув впевнену перемогу.
Жирона - Вальядолід, Getty Images
21 грудня 2024, 00:17
У рамках 18 туру іспанської Ла Ліги каталонська Жирона приймала на своєму полі Реал Вальядолід.
Протягом цього протистоянні команді Мічела відправила у ворота суперника три "сухі" м'ячі, забезпечивши собі розгромну перемогу з рахунком 3:0.
Жирона — Вальядолід 3:0
Голи: Лопес, 31, Руїс, 39, Данжума, 81
Жирона: Гассаніга — Мартін (Ельмер Соліс Ромеро, 87), Лопес, Крейчі, Блінд — Аспрілья (Данжума, 71), ван де Бек (Порту, 83), Мартін (Ельмер Соліс Ромеро, 87), Гутьєррес, Хіль (Еррера, 83) — Руїс (Стуані, 72)
Вальядолід: Гейн — Роса, Джума Бах, Кемерт, Санчес, Торрес — Санчес, Юріч (Моро, 75), Мартін Ріелвес — Тухамі, Маркос
Попередження: Руїс, Гутьєррес, Гутьєррес — Санчес, Ріелвес