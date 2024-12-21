Іспанія

Австрієць не виходив на поле з грудня 2023 року.

Головний тренер мадридського Реала Карло Анчелотті висловився щодо фізичної форми центрального захисника Давіда Алаби.

Очікується, що вболівальники клубу Ла Ліги зможуть побачити 32-річного австрійця на полі вже в січні.

"Алаба приступить до тренувань у загальній групі 30 грудня. Він буде готовий грати приблизно з середини січня. Він повертається і це чудова новина", — цитує Анчелотті журналіст Фабріціо Романо.

У минулому сезоні Алаба взяв участь у 17 матчах мадридського Реала в усіх турнірах, відзначившись двома асистами.