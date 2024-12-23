Іспанія

Легенда покидає свій рідний клуб.

Керівництво Валенсії звільнило Рубена Бараху з посади головного тренера команди. Про це повідомляє офіційний сайт "кажанів".

"Динаміка результатів у цьому сезоні зажадала рішення, яке було дуже складно ухвалити, але яке спрямоване на те, щоб переломити ситуацію і домогтися кращих результатів.

Валенсія бажає Рубену Барахе удачі та великих успіхів у майбутньому", — йдеться в заяві клубу.

Рубен Бараха очолив Валенсію в лютому 2023 року. За цей час "кажани" зіграли 78 матчів: 26 перемог, 20 нічиїх та 32 поразки.

Наразі Валенсія посідає 19-те місце в турнірній таблиці іспанської Ла Ліги. У команди 12 очок після 17 зіграних матчів чемпіонату.