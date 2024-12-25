Іспанія

Вихованець колективу з Віго залишатиметься в команді до останнього.

Іспанський нападник Яго Аспас у своїй професійній кар’єрі мав лише кілька років перерви у виступах за Сельту з Віго у вигляді трансферів до Ліверпуля та Севільї, тоді решту часу залишався відданим клубу, який його виховав.

Наприкінці цього сезону в 37-річного виконавця мав би завершитись контракт із "кельтами", проте сторони домовились заздалегідь щодо його продовження.

І в день Різдва на офіційному сайті Сельти з’явилась новина про те, що нова угода з Аспасом буде розрахована на ще один рік — до літа 2026 року.

Яго провів за Сельту 509 матчів, забив 210 голів та віддав 82 гольові передачі. Із них 16 ігор (6 голів + 3 асисти) припали на поточну кампанію.