Досвідчений німець може стати "новим Кроосом" для Реала.
Кімміх, getty images
26 грудня 2024, 12:08
Універсал мюнхенської Баварії Йосуа Кімміх може поповнити склад мадридського Реала. Про це повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг.
За інформацією джерела, керівництво "вершкових" пильно стежить за ситуацією гравця в Баварії і готове запропонувати контракт 29-річному німцю.
Зазначається, що в Реалі вважають Кімміха ідеальною заміною Тоні Кроосу, який завершив ігрову кар'єру в липні поточного року.
Чинний контракт гравця з клубом розрахований до 30 червня 2025 року.
Цього сезону Йосуа Кімміх відіграв за Баварію 24 матчі, забив один гол та віддав шість результативних передач.