Іспанія

Досвідчений німець може стати "новим Кроосом" для Реала.

Універсал мюнхенської Баварії Йосуа Кімміх може поповнити склад мадридського Реала. Про це повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг.

За інформацією джерела, керівництво "вершкових" пильно стежить за ситуацією гравця в Баварії і готове запропонувати контракт 29-річному німцю.

Зазначається, що в Реалі вважають Кімміха ідеальною заміною Тоні Кроосу, який завершив ігрову кар'єру в липні поточного року.

Чинний контракт гравця з клубом розрахований до 30 червня 2025 року.

Цього сезону Йосуа Кімміх відіграв за Баварію 24 матчі, забив один гол та віддав шість результативних передач.