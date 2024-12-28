Клуб просить за хавбека 45 мільйонів євро.
Френкі де Йонг, Getty Images
28 грудня 2024, 18:58
Барселона хотіла б розлучитися з Френкі де Йонгом якомога швидше. Relevo стверджує, що каталонці вважають зарплату нідерландця, найбільш високооплачуваного футболіста команди, надто обтяжливою, особливо на тлі не найвдаліших його виступів.
Зазначається, що "блауграна" продала б півзахисника "хоч завтра", якби могла. Вона згодна на 45 млн євро. Однак іншим клубам висока зарплата де Йонга теж здається непривабливою, тому особливого попиту поки що немає.
Інтерес присутній тільки у команд із Саудівської Аравії. Агент футболіста вже пропонував послуги клієнта Аль-Іттіхаду, Аль-Ахлі, Ан-Насру і Аль-Хілалю.
Підкреслюється, що контракт Барселони з де Йонгом продовжено не буде. Френкі засмучений, оскільки любить місто.
Цього сезону Френкі де Йонг відіграв за Барселону 13 матчів, забив один гол та віддав одну результативну передачу.