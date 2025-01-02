Іспанія

"Вершкові" готують солідний трансфер.

Мадридський Реал готовий зробити рекордну пропозицію за центрального захисника лондонського Арсеналу Вільяма Саліба. Про це повідомляє Sport.es.

За інформацією джерела, "вершкові" вже контактували з оточенням гравця і отримали позитивну відповідь.

Зазначається, що переговори ведуться в повній тиші, і клуб має намір дотримуватися максимальної конфіденційності. У гравця контракт до 2027 року, і ідея полягає в тому, щоб спробувати переконати його запросити трансфер у Реал, якщо буде запропонована непереборна сума в розмірі 100 млн. євро або більше. Така ціна поб'є всі рекорди за трансфер захисника.

Цього сезону Вільям Саліба відіграв за Арсенал 26 матчів та забив два голи.