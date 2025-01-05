Іспанія

Важке завдання для італійця.

Головний тренер леверкузенського Баєра Хабі Алонсо може змінити Карло Анчелотті на посаді керманича мадридського Реала влітку 2025 року за певних умов. Про це повідомляє Relevo.

За інформацією джерела, Алонсо очолить іспанський клуб, якщо цього сезону Реал не виграє ані Лігу чемпіонів, ані Ла Лігу.

Зазначається, що в разі вдалого завершення сезону Анчелотті залишиться в клубі до літа 2026 року.

Наразі Реал посідає перше місце в турнірній таблиці чемпіонату Іспанії, випереджаючи Атлетіко на два пункти, але у команди Сімеоне на одну зіграну гру менше. У загальному етапі Ліги чемпіонів "вершкові" обіймають 20 місце з дев'ятьма набраними пунктами після шести турів.