Іспанія

Втрата для мадридців.

Головний тренер мадридського Реала Карло Анчелотті висловився щодо можливої дискваліфікації на кілька ігор після вилучення в матчі 12-го туру іспанської Ла Ліги з Валенсією (2:1) лідера "вершкових" Вінісіуса Жуніора. Його слова наводить AS.

"Ми переконані, що це була не червона картка, а жовта, тому сподіваємося, що Вінісіуса не дискваліфікують.

Важко бути на його місці і миритися з усім, що відбувається навколо, з цими образами. Але при цьому він все одно намагається бути кращим.

Він дуже засмучений через червону картку, він вибачився, а ми повинні дивитися вперед", — заявив Анчелотті.

Наступний матч мадридський Реал проведе в гостях у Депортіво Мінери в рамках Кубка Іспанії, який відбудеться у понеділок, 6 січня, о 20:00.