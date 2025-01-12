Іспанія

Футбольна Іспанія обурюється.

У мадридському Атлетіко опублікували заяву з приводу рішення про тимчасову реєстрацію футболістів Барселони Дані Ольмо та Пау Віктора.

"Атлетіко хоче висловити глибоку стурбованість ситуацією, що склалася в іспанському футболі після резолюції. Ми вважаємо, що це рішення ставить під загрозу наявну систему, ставлячи під сумнів правила гри. Закон про спорт охоплює і захищає економічний контроль, що діє в Ла Лізі, і тим не менш за допомогою цієї резолюції він поставлений під загрозу", — йдеться в заяві Атлетіко.