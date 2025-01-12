Іспанія

Виїзний успіх підопічних Пепе Бордаласа.

Лас-Пальмас у рамках 19-го туру іспанської Ла Ліги-2024/25 приймав Хетафе на Естадіо Гран Канарія.

Перший тайм зустрічі завершився без результативних ударів. По перерві Фабіу Сілва міг вивести господарів поля вперед, але з його ударом з 11-метрової позначки впорався Давід Сорія. Пізніше гол та асист Коби да Кости допоміг гостям сформувати комфортну перевагу. Аднан Янузай зменшив її ближче до завершення поєдинку, чого було замало для уникнення поразки.

Лас-Пальмас із 22-ма очками залишився на 14-й сходинці турнірної таблиці чемпіонату Іспанії, тоді як Хетафе з 19-ма заліковими балами опинився на 15-й.

Лас-Пальмас — Хетафе 1:2

Голи: Янузай, 89 — да Коста, 71, Майораль, 86

На 56-й хвилині Сілва не реалізував пенальті (сейв голкіпера)

Лас-Пальмас: Сіллессен — Ерсог (Фустер, 46), Суарес, Маккенна, Мармоль — Муньйос (Янузай, 87), Ессугу (Мата, 80), Родрігес, Молейро — Сілва (Кардона, 80), С. Рамірес (Лойодіс, 80)

Хетафе: Сорія — Джене, Дуарте, Альдерете, Іглесіас — Аленья (Федеріко, 63), Мілья, Арамбаррі, да Коста (Сола, 90) — Уче, Їлдирим (Майораль, 63)

Попередження: Ессугу, Суарес — Арамбаррі, Мілья, да Коста