Іспанія

Дивіться відео найкращих моментів фіналу Суперкубка Іспанії, що відбувся 12 січня 2025 року.

Барселона — володар Суперкубка Іспанії-2025.

У фінальному матчі в Джидді команда Ганс-Дітера Фліка вдруге в сезоні розгромила мадридський Реал. Цього разу — у меншості.

Огляд матчу:

Реал — Барселона 2:5

Голи: Мбаппе, 5, Родріго, 60 — Ямал, 22, Левандовські, 36 (пен.), Рафінья, 39, 48, Бальде, 45+10



Реал: Куртуа — Л. Васкес (Асенсіо, 52), Чуамені (Модрич, 64), Рюдігер, Менді (Фран Гарсія, 75) — Вальверде, Беллінгем, Камавінга (Себальйос, 46) — Родріго, Мбаппе, Вінісіус (Діас, 76).



Барселона: Щесни — Кунде, Кубарсі, Мартінес (Араухо, 28), Бальде — Касадо, Педрі, Гаві (Пенья, 59) — Рафінья (Ферран, 79), Левандовські, Ямал (Ольмо, 58).



Попередження: Камавінга, Рюдігер, Вінісіус, Чуамені, Асенсіо — Мартінес (не на полі), Левандовські, Араухо, Рафінья



На 56-й хвилині був вилучений Войцех Щесни (Барселона) (грубе порушення).