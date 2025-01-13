Іспанія

"Матрацники" демонструють видатну серію.

Мадридський Атлетіко, який здобув перемогу у зустрічі 19-го туру іспанської Ла Ліги з Осасуною (1:0), встановив новий клубний рекорд за кількістю виграних матчів поспіль. Про це повідомляє Opta Sport.

За інформацією джерела, на рахунку команди Дієго Сімеоне серія з 14 переможних матчів поспіль у всіх турнірах. За цей час "матрацники" здобули вісім перемог поспіль у чемпіонаті Іспанії, а також підкріпили успіх трьома виграшами у зустрічах Кубка Іспанії та трьома виграними матчами в рамках загального етапу Ліги чемпіонів.

Раніше найкращу за тривалістю серію з 13 матчів Атлетіко продемонстрував у період із серпня по жовтень 2012 року. Командою в той час також керував Сімеоне.

Наразі Атлетіко набравши 44 очки за 19 зіграних матчів, посідає перше місце в турнірній таблиці Ла Ліги.