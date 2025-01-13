Іспанія

Іспанці знайшли підсилення в Англії.

Правий захисник Макс Ааронс перейшов до іспанської Валенсії з англійського Борнмута. Про це повідомляє офіційний сайт "кажанів".

Зазначається, що іспанський клуб орендував 25-річного англійця до завершення поточного сезону.

За інформацією журналіста Бена Джейкобса, у договорі передбачена опція викупу. Валенсія зможе влітку придбати футболіста за 7,5 мільйонів фунтів стерлінгів.

Цього сезону Макс Ааронс відіграв за Борнмут чотири матчі.