Іспанія

Ймовірно, Кіке Салас допомагав своїм друзям вигравати на ставках.

Суд у Севільї розслідує справу гравця місцевого клубу Ла Ліги Кіке Саласа щодо шахрайства, передає портал El Confidencial.

Повідомляється, що центральний захисник Севільї Кіке Салас умисно отримував жовті картки, щоб люди з його оточення могли виграти на ставках. Розслідування, очолюване підрозділом нацполіції, який спеціалізується на боротьбі з незаконним беттінгом, наразі зосереджено на кількох матчах чемпіонату Іспанії кінця сезону-2023/24.

За даними El Confidencial, Ла Ліга виступає в цій справі як приватний обвинувач. У семи з дев'яти останніх поєдинків минулої кампанії турніру 22-річний захисник отримав по жовтій картці, одну зустріч пропустивши через перебір попереджень.

За шахрайство Саласу може загрожувати покарання у вигляді позбавлення волі на строк від шести місяців до трьох років.

У грудні Кіке оновив свою угоду з Севільєю до кінця червня 2029 року.