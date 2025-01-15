Іспанія

Очікується, що уругвайський центрбек залишиться в стані "блаугранас".

Центральний захисник каталонської Барселони Рональд Араухо найближчим часом може пов'язати майбутнє зі своїм поточним клубом. Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, 25-річний уругваєць досяг принципової домовленості з 25-річним уругвайцем щодо продовження поточного контракту, який спливає влітку 2026 року.

Зазначається, що між спортивним директором "блаугранас" Деку та Араухо пройшли позитивні попередні переговори. Зазначається, що офіційні деталі угоди мають бути відомі найближчими днями.

У поточному сезоні Рональд Араухо провів за Барсу лише 152 хвилин у двох матчах через отриману травму влітку під час Копа Амеріка.