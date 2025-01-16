Іспанія

Football.ua представляє вашій увазі анонс поєдинку Кубка Іспанії між мадридськими Реалом та Сельтою з Віго.

Сьогодні, 16 січня, відбудеться матч 1/8 фіналу Кубка Іспанії, у якому мадридський Реал на Сантьяго Бернабеу прийматиме Сельту з Віго.

Команда Карло Анчелотті повертається до Іспанії на тлі цікавих пригод у Саудівській Аравії в матчах за Суперкубок Іспанії, який у підсумку так і не підкорився "галактікос" через поразку у фіналі в El Clasico від каталонської Барселони (2:5). Колектив Клаудіо Хіральдеса тим часом намагався виправити становище в Ла Лізі, але в Кубку в нього грати в новому році вдається все ж таки більш продуктивно.

РЕАЛ МАДРИД — СЕЛЬТА

ЧЕТВЕР, 16 СІЧНЯ, 22:30. САНТЬЯГО БЕРНАБЕУ, МАДРИД. ХОСЕ ЛУЇС МУНУЕРА МОНТЕРО — ГОЛОВНИЙ АРБІТР ЗУСТРІЧІ. ТРАНСЛЯЦІЯ — MEGOGO

"Галактікос" не програвали вісім матчів поспіль, а потім знову зустрілись із Барселоною. І тепер знову треба шукати, як започаткувати нову успішну для себе серію. Не виходить у цьому сезоні протистояння проти "блаугранас" у Реала, що поробиш. Отримати п’ять від принципового опонента — же жахливий удар по самолюбству, але й не після такого підводились мадридці, тож вони й досі залишаються у великій грі.

У Ла Лізі справи йдуть у команди Анчелотті більш-менш нормально, а як вона почуває себе в Кубку Короля — це нам тільки доведеться дізнатись. Бо розгромити скромну Депортіво Мінера (5:0) — це одне, а от протистояти супернику рівня "елітної" першості — це вже геть інше. У випадку із Сельтою, Реалу дуже пощастило, що цей єдиний матч серії 1/8 фіналу відбуватиметься саме на його полі, бо колектив із Віго точно знає, як треба використовувати власні трибуни собі на користь.

Компанія Favbet віддає перевагу Реалу в матчі проти Сельти. При цьому, коефіцієнт на перемогу команду Анчелотті — 1.37, а на "кельтів" — 8.10. Також можна поставити на "сухий" матч Андрій Луніна з показником 2.0.

Хоча нинішні "кельти" каденції Клаудіо Хіральдеса — це все одно команда скоріше про боротьбу за зону виживання, аніж просування в напрямку єврокубків у турнірній таблиці чемпіонату. Немає стабільності — це нині ключова проблема галісійців, і скільки б вони не намагались, а вирішити її від початку сезону їм так і не вдається. Статусні суперники це й використовують на власну користь, а особливо якщо йдеться про гостьовий для Сельти матч.

Насправді, Реал програвав цьому супернику дуже давно — майже вісім років минуло від дати 18 січня 2017 року, і тоді це був також матч на Сантьяго Бернабеу, і також у рамках Кубка Іспанії, але вже на стадії чвертьфіналу (1:2). Відтоді нічия — це максимум, на який міг розраховувати колектив із Віго, проте якщо такий результат і мав місце, то це завжди було яскраво — виключно 2:2, і ніяк інакше.

Дійсно статусних суперників у Кубку в поточному розіграші в Сельти ще не було. Саламанка (7:0) та Расінг Сантандер (3:2) — це той випадок, коли лише в контексті останніх довелось поборотись за результат до останнього, але свою путівку до наступного раунду "кельти" не віддали, тож просто залишили контекст позаду й пішли далі.

І насправді це — чи не єдиний варіант для пошуку стабільності у команди Хіральдеса. Якщо перераховувати всі її дрібні негаразди, то картина загалом буде невтішною, але вчепитись за результат ця команда завжди може. Барселона не дасть збрехати. Але, знову ж таки, то була гра у Віго (2:2).

Орієнтовні склади

Реал Мадрид: Лунін — Васкес, Асенсіо, Рюдігер, Фран — Себальйос, Вальверде — Браїм, Беллінгем, Вінісіус — Мбаппе.

Сельта: Вільяр — Родрігес, Домінгес, Старфельт — Мінгеса, Бельтран, Моріба, Серві — Дуран, Бамба, Іглесіас.

Не зіграють: Мілітао, Карвахаль, Камавінга — Аспас, Алонсо, Гонсалес.

Поточна форма команд

Очні зустрічі

Якщо говорити про особисті зустрічі, то команди зіграли між собою 134 матчі, із яких Реал виграв 79, а Сельта — 34, нічию зафіксовано 21 раз. Статистика забитих м'ячів також на користь "галактікос" — 311:167.