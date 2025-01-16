Іспанія

Такі нині "важелі" в сучасному світі.

Фінансові проблеми каталонської Барселони — тема не нова й повсякчас з’являється в стрічках новин.

Але як би там не було, а керівництво "блаугранас" кожного разу намагається знайти якийсь новий цікавий спосіб для того, аби покращити становище клубу.

У вболівальницьких колах, із подачі президента каталонців Жоана Лапорти, такий підхід прозвали "економічними важелями".

Черговий із них Барселона активувала нещодавно.

Чимало часу тривали перемовини щодо продажу VIP-місць у форматі Personal Seat License (PSL) на оновленому Камп Ноу, відкриття якого в клубі планують як не на завершення поточної кампанії, так на початок наступної, проте покупці усе ж таки знайшлись.

Нікого не здивувало, що походять вони із Близького Сходу, бо запропонувати за місця серед поважних персон одразу 100 млн євро здатен не кожен.

Угода розрахована на 30 років, однак хто саме здійснив цей коштовний внесок — не розголошується.

Відповідно до контракту на придбання, клуб зменшує фінансові ризики у процесі комерціалізації цього типу місць на трибунах, оскільки йому дохід гарантований на весь період експлуатації, бо інвестори сплачують ліцензію на використання впродовж усього терміну дії контракту одразу при його укладанні, а потім кожного сезону сплачують ціну самих VIP-місць.

Загалом за такою схемою клуб реалізував уже 475 місць на VIP-трибуні.

У клубі окремо наголошують, що "відповідна документація за цими угодами була передана Ла Лізі до опівночі 31 грудня 2024 року", тобто була використана як гарантія для реєстрації півзахисників Дані Ольмо та Пау Віктора на поточний сезон.