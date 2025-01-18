Іспанія

Український вінгер відзначив повернення до старту результативною дією.

У рамках 20-го туру іспанської Ла Ліги каталонська Жирона зустрінеться з Севільєю.

Каталонці відкрили рахунок на 36-й хвилині завдяки зусиллям Арнау Мартінеса, тоді як асистував йому український вінгер Віктор Циганков.

Зазначимо, що для 27-річного українця це став перший вихід у стартовому складі Жирони з 27 листопада 2024 року через отримані травми.

Відео асиста Віктора Циганкова:

У поточному сезоні Віктор Циганков провів на клубному рівні 12 матчів, в яких він забив один гол та віддав два асисти.