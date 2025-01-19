Іспанія

Бразилець може залишити Мадрид влітку.

Представники одного з лідерів мадридського Реала Вінісіуса Жуніора розглядають можливість трансферу бразильця в один з саудівських клубів. Про це повідомляє Sport.es.

За інформацією джерела, оточення бразильського вінгера продовжують підтримувати контакти з клубами з Саудівської Аравії. Вінісіус може ухвалити рішення про перехід в одну із саудівських команд наступного літа.

Підкреслюється, що одна з причин, у зв'язку з якою футболіст може покинути Реал, полягає в тому, що йому "бракує щастя" в Іспанії, де він періодично піддається расистським образам.

Чинний контракт гравця з клубом розрахований до 30 червня 2027 року. Трансфермаркт оцінює його у 200 млн. євро.

Цього сезону Вінісіус Жуніор відіграв за Реал 25 матчів, забив 14 голів та віддав 10 результативних передач.