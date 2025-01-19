Іспанія

Команда Ернесто Вальверде не знає смаку поразок уже 16 матчів поспіль.

У рамках 20-го туру іспанської Ла Ліги-2024/25 Сельта приймала Атлетік на Естадіо Балаїдос.

Гості виглядали краще за господарів поля в першому таймі, але відкрити рахунок не вдалося жодному з колективів. У другій половині зустрічі підопічні Ернесто Вальверде двічі уразили ворота команди Клаудіо Хіральдеса, на що та відповіла лише одним своїм голом, не зумівши уникнути поразки.

Атлетік із 39-ма очками йде четвертим у турнірній таблиці чемпіонату Іспанії, тоді як Сельта з 24-ма заліковими балами перебуває на 13-й сходинці.

Сельта — Атлетік 1:2

Голи: У. Альварес, 74 — Беренгер, 62, Вівіан, 71

Сельта: Гуайта — Х. Родрігес (Манкільйо, 69), Лаго, Домінгес — Каррейра, Бельтран (Моріба, 63), Сотело, Серві (Мінгеса, 46) — Дуран, Сведберг (У. Альварес, 46) — Іглесіас (Дувікас, 70)

Атлетік: Сімон — Горосабель, Вівіан, Є. Альварес, Бойро — Руїс де Галаррета (Хаурегісар, 67), Прадос — Н. Вільямс (де Маркос, 89), Гомес (Весга, 82), І. Вільямс (Берчіче, 89) — Беренгер (Гурусета, 82)