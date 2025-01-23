Іспанія

Каталонці не хочуть втрачати своїх лідерів.

Центральний захисник Рональд Араухо продовжить контракт із Барселоною на п'ять із половиною років. Про це повідомляє Marca.

За інформацією джерела, нова трудова угода 25-річного уругвайця з каталонським клубом буде розрахована до 30 червня 2030 року. Очікується, що і півзахисник "блаугранас" Педрі підпише договір на такий самий термін.

Зазначається, що спортивний директор "Барси" Деку досяг домовленості з представниками гравців. Барселона офіційно оголосить про підписання нових контрактів найближчими днями — ймовірно, це станеться до закриття трансферного вікна.

Більшу частину поточного сезону Рональд Араухо пропустив через травму, провівши за каталонський клуб лише п'ять матчів у всіх турнірах. В свою чергу Педрі відіграв за Барселону 31 матч, забив чотири голи та віддав чотири результативні передачі.