Каталонці не хочуть втрачати своїх лідерів.
Араухо, getty images
23 січня 2025, 13:11
Центральний захисник Рональд Араухо продовжить контракт із Барселоною на п'ять із половиною років. Про це повідомляє Marca.
За інформацією джерела, нова трудова угода 25-річного уругвайця з каталонським клубом буде розрахована до 30 червня 2030 року. Очікується, що і півзахисник "блаугранас" Педрі підпише договір на такий самий термін.
Зазначається, що спортивний директор "Барси" Деку досяг домовленості з представниками гравців. Барселона офіційно оголосить про підписання нових контрактів найближчими днями — ймовірно, це станеться до закриття трансферного вікна.
Більшу частину поточного сезону Рональд Араухо пропустив через травму, провівши за каталонський клуб лише п'ять матчів у всіх турнірах. В свою чергу Педрі відіграв за Барселону 31 матч, забив чотири голи та віддав чотири результативні передачі.