Іспанія

Football.ua представляє прев'ю поєдинку в чемпіонаті Іспанії, який відбудеться 25 січня, розпочавшись о 22:00.

У рамках 21-го туру іспанської Ла Ліги Вальядолід на своєму полі прийме мадридський Реал.

Вальядолід — Реал Мадрид

Субота, 25 січня, стадіон Естадіо Хосе Сорілья, Вальядолід. Арбітр зустрічі — М. Бускетс

Пряма трансляція на медіасервісі MEGOGO.

Вальядолід перебуває у критичній ситуації в Ла Лізі сезону-2023/24. Статистика команди вкрай невтішна: лише 4 перемоги, 3 нічиї та 13 поразок у 20 матчах, що залишає її на останньому місці турнірної таблиці з 15 очками. Команда щойно повернулася до еліти іспанського футболу після перемоги в Сегунді минулого сезону і має мету — закріпитися в Прімері. Незважаючи на складне становище, Вальядолід має шанси на порятунок, оскільки відстає від 17-го місця на п'ять очок.

Останнім часом команда демонструє часткове покращення гри, здобувши дві домашні перемоги поспіль над Валенсією та Реал Бетісом. Тренер Дієго Кокка намагається вивести колектив з кризи та посилити командну гру.

Принциповим викликом для Вальядоліда є матчі проти грандів іспанського футболу. Особливо складною є статистика проти Реал Мадрида: команда програла останні шість очних поєдинків і не перемагала суперника на своєму полі з листопада 2008 року. Попереду в клубу складний відрізок чемпіонату, де необхідно демонструвати максимальну самовіддачу та результативність, щоб уникнути вильоту з Ла Ліги.

На момент початку матчу Реал може бути другим, оскільки Атлетіко зустрічається з Вільярреалом раніше вдень, але він також випереджає Барселону, яка посідає третє місце, на сім очок, що є значним відривом на цій стадії сезону.

В останніх матчах з'явилися ознаки того, що Реал Мадрид став атакувальною силою, і вони сподіваються виграти наступні два матчі в чемпіонаті проти Реал Вальядоліда та Еспаньйола, перш ніж приймати Атлетіко на Бернабеу 8-го лютого.

Орієнтовні склади

Вальядолід: Гайн — Перес, Озкакар, Санчес, Роса — Перес, Ндіає, Мартін — Туамі, Андре, Амаллах.

Реал Мадрид: Куртуа — Васкес, Асенсіо, Рюдігер, Менді — Вальверде, Чуамені, Беллінгем — Родріго, Мбаппе, Браїм Діас.

Поточна форма

Очні зустрічі