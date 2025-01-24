Іспанія

Цікава новина з Іспанії.

Барселона розглядає варіант із перенесенням матчу 35-го туру іспанської Ла Ліги з мадридським Реалом за межі Іспанії. Про це повідомляє AS.

За інформацією джерела, у каталонському клубі хочуть провести цю гру на реконструйованому домашньому стадіоні Камп Ноу, однак припускають, що у них не вийде цього зробити через затримку будівельних робіт.

В свою чергу "синьо-гранатові" не зможуть прийняти матч на арені Монжуїк, де вони тимчасово провдять свої ігри, оскільки в травні на ньому має відбутися серія музичних концертів.

Зазначається, що Барселона ще не повідомляла про цей план Ла Лігу і Королівську іспанську федерацію футболу, оскільки сподівається, що Камп Ноу буде добудований. У разі необхідності перенесення зустрічі Реал повинен дати свою згоду.

Матч 35-го туру чемпіонату Іспанії між Барселоною та Реалом має відбутися 11-го травня.