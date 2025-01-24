"Королівський" клуб.
Флорентіно Перес, getty images
24 січня 2025, 15:22
Мадридський Реал розташувався на першій сходинці в рейтингу найприбутковіших клубів світу за підсумками сезону-2023/2024. Про це повідомляє аудиторська компанія Deloitte.
За інформацією джерела, "вершкові" заробили 1,046 млрд. євро за минулий сезон.
Підкреслюється, що раніше жоден клуб в історії футболу не заробляв 1 млрд. євро і більше протягом одного року.
Зазначимо, що в топ-10 увійшло відразу шість представників АПЛ.
Топ-10 клубів світу за доходами в минулому сезоні виглядає наступним чином:
Реал Мадрид — 1,046 млрд. євро
Манчестер Сіті — 837,8 млн.
ПСЖ — 805,9 млн.
Манчестер Юнайтед — 770,6 млн.
Баварія — 765,4 млн.
Барселона - 760,3 млн.
Арсенал Лондон — 716,5 млн.
Ліверпуль — 714,7 млн.
Тоттенгем — 615 млн.
Челсі — 545,5 млн.