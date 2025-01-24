Іспанія

"Королівський" клуб.

Мадридський Реал розташувався на першій сходинці в рейтингу найприбутковіших клубів світу за підсумками сезону-2023/2024. Про це повідомляє аудиторська компанія Deloitte.

За інформацією джерела, "вершкові" заробили 1,046 млрд. євро за минулий сезон.

Підкреслюється, що раніше жоден клуб в історії футболу не заробляв 1 млрд. євро і більше протягом одного року.

Зазначимо, що в топ-10 увійшло відразу шість представників АПЛ.

Топ-10 клубів світу за доходами в минулому сезоні виглядає наступним чином:

Реал Мадрид — 1,046 млрд. євро

Манчестер Сіті — 837,8 млн.

ПСЖ — 805,9 млн.

Манчестер Юнайтед — 770,6 млн.

Баварія — 765,4 млн.

Барселона - 760,3 млн.

Арсенал Лондон — 716,5 млн.

Ліверпуль — 714,7 млн.

Тоттенгем — 615 млн.

Челсі — 545,5 млн.