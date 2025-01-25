Француз продовжив результативну серію.
Кіліан Мбаппе, Getty Images
25 січня 2025, 22:59
Нападник мадридського Реала Кіліан Мбаппе продовжив власну результативну серію. Француз відзначився на 30-й хвилині суботнього матчу Ла Ліги проти Вальядоліда.
Для 26-річної зірки "вершкових" це шостий гол в останніх п'яти поєдинках усіх турнірів, включно з сьогоднішнім. Гравець незмінно вражає ворота суперників уже в п'яти зустрічах поспіль.
Раніше Мбаппе забив Барселоні, Сельті, Лас-Пальмасу (двічі) і Зальцбургу.
На Football.ua доступна текстова онлайн-трансляція матчу Вальядолід — Реал Мадрид.