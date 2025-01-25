Нападник мадридського Реала Кіліан Мбаппе продовжив власну результативну серію.  Француз відзначився на 30-й хвилині суботнього матчу Ла Ліги проти Вальядоліда. 

Для 26-річної зірки "вершкових" це шостий гол в останніх п'яти поєдинках усіх турнірів, включно з сьогоднішнім. Гравець незмінно вражає ворота суперників уже в п'яти зустрічах поспіль. 

Раніше Мбаппе забив Барселоні, Сельті, Лас-Пальмасу (двічі) і Зальцбургу.

На Football.ua доступна текстова онлайн-трансляція матчу Вальядолід — Реал Мадрид