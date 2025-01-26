Іспанія

Аргентинець після завершення кар'єри футболіста житиме в місті Барселона.

Журналістка Яніна Латорре, яка дружить із сім'єю Ліонеля Мессі, дала цікавий коментар щодо майбутнього зіркового футболіста.

За словами Латорре, Мессі повернеться до Барселони. Йдеться не про клуб, а про місто — саме там планує жити аргентинець після завершення футбольної подорожі.

"Мессі сказав мені, що коли закінчить роботу в Маямі, то повернеться до Барселони", — слова Латорре наводить La Nacion.

Чи не розглядає Лео можливість залишитися в Маямі? Він сказав: "Ні, моє місце там".

Нагадаємо, що чинний контракт Мессі з Інтер Маямі розрахований до завершення 2025 року.