Іспанія

Німець довіряє польському голкіперу.

Головний тренер Барселони Ганс-Дітер Флік довірив Войцеху Щесни місце в стартовому складі в матчі з Валенсією.

Польський голкіпер невдало провів перший тайм нещодавнього поєдинку Ліги чемпіонів проти Бенфіки (5:4), у зв'язку з чим вельми вірогідним вважали повернення в основу Іньякі Пеньї.

Керманич "синьо-гранатових", утім, вирішив знову зробити ставку на Щесни. Іспанець залишається в запасі.

"Ми прийняли рішення випустити Щесни, а не Пенью. Одна з причин — із Войцехом ми ще не програли жодного матчу", — наводить Barca Universal слова Фліка.

Зустріч Барселони з Валенсією розпочнеться о 22:00 за київським часом.