Іспанія

Тріумфатор Євро-2024 залишається в національній команді надовго.

Головний тренер збірної Іспанії Луїс де ла Фуенте підписав новий контракт з Королівською іспанською федерацією футболу. Про це повідомляє офіційний сайт організації.

Зазначається, що нова угода з 63-річним фахівцем розрахована до літа 2028 року. Старий контракт діяв до літа 2026 року.

Луїс де ла Фуенте очолив збірну Іспанії в грудні 2022 року. Під його керівництвом національна команда стала переможцем Ліги націй — 2023 та чемпіонату Європи — 2024.