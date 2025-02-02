Іспанія

Завершився матч чемпіонату Іспанії.

У рамках 22-го туру іспанської Ла Ліги Бетіс на своєму полі приймав Атлетік.

Команди на двох забили чотири голи, але переможця так і не виявили — 2:2.

Бетіс — Атлетік 2:2

Голи: Іско, 15, Перро, 45+2 — Паредес, 33, Сансет, 69.

Бетіс: Адріан, Перро, Натан, Льоренте, Ортіс, Альтіміра (Роке, 72), Кардозо (Рока, 81), Іско, Родрігес (Гарсія, 82), Антоні (Еззальзулі, 72), Бакамбу (Ло Чельсо, 64).

Атлетік: Сімон, Лекуе (Бойро, 80), Паредес, Вівіан, Горосабель, Беренгер (Джало, 79), Весга, Гаурегісар (Прадос, 56), І. Вільямс, Унаї Гомес (Гурусета, 56), Сансет (Каналес, 79).

Попередження: Іско, Бакамбу, Сансет, Рока.